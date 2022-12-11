Венгрия просит ЕК освободить ее от повышения акцизов на топливо

Венгрия направила Еврокомиссии запрос на отсрочку роста акцизов на топливо до конца 2023 года, узнала газета Vilggazdasg. В противном случае ставка увеличится на 32,5 форинта (€0,08) за литр. Сейчас она составляет 120 форинтов (€0,29) за литр бензина и 110,35 форинтов (€0,26) за литр дизеля.

ЕК летом направила Венгрии административный запрос о применении ставок акциза ниже минимального показателя. Вместе с тем на фоне энергокризиса Брюссель предложил членам ЕС отсрочку на полгода, которой уже воспользовались Португалия и Швеция.

Венгрия в ноябре 2021 года заморозила цены на топливо на уровне 480 форинтов (€1,15). После жалоб нефтегазовой компании MOL на проблемы со снабжением страны бензином и дизелем, заморозка была снята. Венгрия объяснила это тем, что вступившие в силу 5 декабря санкции Евросоюза вызвали перебои в поставках топлива. Теперь стране придется «покупать топливо в Европе по более высокой цене».

О новых санкциях ЕС против РФ — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Леонид Уварчев