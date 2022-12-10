Мишустин утвердил правила единовременной выплаты контрактникам

Правила единовременной выплаты денежных средств российским военнослужащим-контрактникам утверждены правительством России. Постановление, согласно которому военные должны получать выплату не позднее чем через десять рабочих дней после поступления рапорта командиру воинской части, подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года»,— говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В нем отмечается, что подготовку и издание приказа об осуществлении выплаты организует командир воинской части. За поступление средств отвечают финансово-экономические органы Минобороны.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. контрактникам, участвующим в боевых действиях на Украине. Действие документа также распространилось на мобилизованных граждан.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников