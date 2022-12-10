Bild: стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения

Устроивший стрельбу в центре Дрездена 40-летний мужчина умер от ранения, полученного во время освобождения взятых им заложников, сообщает издание Bild. Заложники не пострадали, однако, по предварительным данным, предполагаемый преступник ранее убил свою мать.

Мужчина напал на здание радиостанции Radio Dresden. Когда на место прибыла полиция, он спрятался в аптеке в торговом центре Altmarkt-Galerie, где взял заложников.

Спецназ ворвался в помещение, где укрылся мужчина, и захватил предполагаемого преступника, который был тяжело ранен. Чуть позже мужчина скончался от полученных травм. Полиция охарактеризовала мужчину как «психически неуравновешенного», отмечает издание.

Мария Федотова