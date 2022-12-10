СМИ: FIFA начала разбирательство из-за оскорблений Месси и Мартинеса в адрес судьи

Из-за высказываний в адрес арбитра Матеу Лаоса со стороны игроков сборной Аргентины Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса Международная федерация футбола (FIFA) открыла дело против Ассоциации футбола Аргентины, сообщает издание Mundo Deportivo. По его данным, FIFA могла расценить высказывания игроков как нарушение дисциплинарного кодекса федерации.

В материале Mundo Deportivo объясняется, что Месси в конце игры со сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре сказал, что арбитр «не соответствует важности игры». Мартинес же назвал Матеу Лаоса «худшим судьей».

Встреча команд Нидерландов и Аргентины завершилась победой аргентинской сборной по пенальти (2:2; 3:4). Отмечается, что у FIFA также могли возникнуть претензии к аргентинской стороне из-за празднования победы футболистами сборной, которые якобы «издевались над игроками» Нидерландов.

О матче между Аргентиной и Нидерландами — в материале «Ъ FM» «"Бразильцы все равно играли круто"».

Андрей Сапожников