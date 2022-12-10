«Бразильцы все равно играли круто»

В полуфинале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Хорватии и Аргентины. Аргентинцы обыграли в одной четвертой финала команду Нидерландов. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время закончилось вничью (2:2), а дополнительное обошлось без голов. Так же серией пенальти определили победителя Хорватия и Бразилия. Здесь основное время закончилось со счетом 0:0. В двух дополнительных таймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее были футболисты сборной Хорватии. Этот результат стал главной сенсацией дня. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch , Reuters Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

То, что хорваты могут огорчить кого угодно, знали все, но слишком уж хороши были бразильцы, которые даже матч одной восьмой финала с Южной Кореей превратили в шоу. Может быть, потому коэффициент на победу хорватов в основное время был невероятным — 10. На ничью — выше 5.

Конечно же, большинство клиентов «Лиги ставок», увидев яркий футбол Бразилии, ставили на фаворита. Лишь 5% верили, что хорваты могут одолеть Бразилию. 15% предпочли ничью. Именно они смогли серьезно увеличить сумму ставки. Так же как и те, кто ставил на выход хорватов полуфинал. Причем, когда Бразилия забила гол в конце первого тайма и повела в счете.

Коэффициент на выход Хорватии в следующую стадию турнира доходил до 50. И этот, казалось бы, невероятной сценарий хорваты разыграли на глазах у изумленных болельщиков. Когда Марко Петкович сравнял счет за несколько минут до завершения дополнительного времени, комментатор Михаил Мосаковский, казалось, не верил в то, что происходит.

А уж как Хорватия бьет послематчевые пенальти, не раз видел весь мир. К тому же вратарь Доминик Ливакович поймал кураж и взял первый одиннадцатиметровый в серии. В итоге Бразильцы не забили дважды, а хорваты были точны и, празднуя победу, устроили такой забег по полю, что бразильские танцы в этот момент вряд ли кто вспоминал. После этой победы программа на спортивном федеральном канале «Матч ТВ», которую вел Георгий Чердынцев началась так:

— Коллеги, давайте признаемся, что мы ничего не понимаем в футболе. — Ничего не понимаем, и сенсации не закончились.

Что ж, винить экспертов, в том, что они ставили на бразильцев, сложно. «Лига ставок», например, вообще сделала из игр Бразилии на чемпионате целую историю и давала самые высокие коэффициенты на игры именно этой команды. Но не одной Бразилией жив чемпионат.

К тому же бразильцы все равно играли круто, и выделять именно их стоило. Уверен, директор по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Владислав Подберезный: «Да, это игра. Сборная Бразилии проиграла. Проиграла по пенальти. Пенальти — это всегда лотерея. В любом случае эти ребята показали отличный футбол. Жаль, конечно, что они немного расслабились во втором тайме дополнительного времени. Но мир не заканчивается, футбол продолжается. У нас впереди еще очень много ярких игр».

В другом полуфинале дня обошлось без сенсаций, хотя нервы Аргентина своим болельщикам потрепала от души. Даже задел в два мяча, один из которых с пенальти забил Лионель Месси, не помогли Аргентине спокойно завершить матч.

Голландцы сравняли счет практически перед свистком и затащили Аргентину в дополнительное время, в котором команды забить так и не смогли.Но в этот раз героем стал аргентинский вратарь — специалист по пенальти Эмилиано Мартинес, который взял два одиннадцатиметровых и вывел Аргентину в полуфинал. Кстати, подобный невероятный исход как первого матча Хорватия—Бразилия, так и второй игры Аргентина—Нидерланды принес одному из клиентов «Лиги ставок» нереальный выигрыш.

Угадав все исходы в одном экспрессе, счастливчик, поставив 5,5 тыс. руб., взял 1,4 млн руб. Такое, конечно, бывает не часто, но все-таки бывает. 10 декабря на чемпионате мира нас ждет еще два полуфинала, где встречаются Марокко—Португалия и Англия—Франция. Кто знает, может быть, сегодня чемпионат мира подарит нам новые истории, на фоне которых даже вылет бразильцев уже не покажется чем-то их ряда вон выходящим.