Банки в Херсонской области досрочно начали обмен гривны на рубли

Банки в Херсонской области приступили к обмену наличной гривны на рубли, сообщила администрация области. Изначально планировалось, что обмен гривны начнется с января 2023 года. Курс обмена — 1 рубль 25 копеек за одну гривну.

Обменять деньги можно в трех областных отделениях ПСБ, а также в трех отделениях ЦМР и МРБ-Банка. «Ради удобства жителей и плавной интеграции области в российское экономическое пространство валютообменные операции производят уже сейчас»,— заявил управляющий отделением Центробанка по региону Андрей Перетокин.

С 23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону, и рубль использовали вместе с гривной. В июле пророссийские власти области начали выводить гривну из оборота. 30 сентября Владимир Путин подписал указ о включении Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Со следующего года там планировали прекратить использовать гривну.

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Лаура Кеффер