Американский журналист умер во время освещения матча ЧМ по футболу между Аргентиной и Нидерландами

Футбольный обозреватель Грант Валь умер во время освещения четвертьфинального матча чемпионата мира между командами Нидерландов и Аргентины. 48-летний журналист потерял сознание, медики провели ему сердечно-легочную реанимацию, после чего унесли на носилках, сообщает NPR. Смерть Валя позднее подтвердили его жена и брат. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грант Валь

Фото: Reuters Грант Валь

Фото: Reuters

Грант Валь на протяжении нескольких лет работал в журнале Sports Illustrated, он ушел из него в 2020 году. Также был комментатором на Fox Sports и CBS Sports. Во время поездки в Катар журналист заболел. Врачи в клинике предположили, что у него бронхит.

Матч состоялся вчера, 9 декабря. Сборная Аргентины обыграла команду Нидерландов по пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2, серия пенальти — со счетом 4:3. В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Хорватии.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лис катарской пустыни».