Австралия вводит санкции против семи россиян

Австралия введет санкции против семи россиян и шести граждан Ирана. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вон, заявление опубликовано на ее сайте.

Под ограничения попали семь россиян, которых считают связанными с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Их имена не приводятся.

Санкции также ввели против шести граждан Ирана, которые, как считают в Австралии, участвовали в подавлении протестов после смерти студентки Махсы Амини. Они состоят в полиции нравов Ирана и силах сопротивления «Басидж» (добровольческое ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции).

Кроме этого, Австралия ввела финансовые санкции против трех иранцев и одного иранского юридического лица. Их считают причастными к поставкам беспилотников в Россию.

Западные страны утверждают, что Иран поставляет оружие, в том числе беспилотники, в Россию. Москва и Тегеран это отрицают. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан говорил, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военных действий на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Претензии к Ирану множатся».

Олеся Павленко