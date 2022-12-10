В США экс-полицейского приговорили к 3,5 года тюрьмы по делу о гибели Джорджа Флойда

Суд в США приговорил экс-полицейского Джея Кенга к 3,5 года лишения свободы за подстрекательство к непредумышленному убийству и пособничество при его совершении. Кенг был одним из сотрудников полиции, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным AP, бывший полицейский во время задержания встал коленом на спину господина Флойда. Кенг признал свою вину. В июле его также приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение гражданских прав Джорджа Флойда. Экс-полицейский будет отбывать оба срока параллельно.

Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года, после того как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти десяти минут стоял коленом на его шее. Смерть афроамериканца привела к массовым протестам. Суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве. Его осудили в общей сложности более чем на 20 лет тюрьмы. По делу проходят еще несколько полицейских.

О том, как в США вспоминали Джорджа Флойда спустя год после его смерти, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер