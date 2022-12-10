Посольство РФ назвало новые санкции США попыткой очернения неугодных

Целью новых антироссийских санкций США является очернение неугодных, заявило посольство РФ в Вашингтоне. Диппредставительство считает, что США пытается оказать давление и «разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями"».

«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение "неугодных" путем навешивания ярлыков "нарушителей прав человека" <...> Вашингтон не унимается в своем стремлении "наказать" Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах»,— говорится в заявлении посольства (цитата по ТАСС).

США, Канада и Великобритания накануне, 9 декабря, расширили черные списки, а представители стран ЕС подготовились к принятию уже девятого по счету пакета санкций против РФ. Под санкции США попали представители ЦИК РФ, сотрудники администрации президента РФ, представители Донецкой народной республики, а также воздушно-космические силы России, командование военно-транспортной авиации и 924-й госцентра беспилотной авиации Минобороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все санкционнее и санкционнее».

Леонид Уварчев