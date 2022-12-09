Bloomberg: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

США готовят новый пакет санкций против России и Китая с формулировкой «за нарушение прав человека». Его планируют обнародовать сегодня, 9 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации неназванного чиновника, в отношении России санкции будут направлены на ограничение закупок оружия, в том числе беспилотников из Ирана. В Китае Вашингтон планирует ограничить рыбную промышленность. Санкции планируется ввести в соответствии с законом Магнитского, сообщил источник.

Закон Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Он позволил вводить персональные санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека в России. Закон назван по имени Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, куда он попал по обвинению в помощи в уклонении от уплаты налогов международному финансисту Уильяму Браудеру.

Ранее сегодня об этом также сообщил The Wall Street Journal. По данным источников газеты, ограничительные меры могут ввести в отношении нескольких российских предприятий оборонной промышленности, под санкции также попадут 170 китайских организаций, которые, по версии Вашингтона, занимаются незаконным рыболовством в Тихом океане.

Эрдни Кагалтынов