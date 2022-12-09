Huawei показала «умные» часы со встроенными наушниками

Компания Huawei представила Watch Buds — первые в мире «умные» часы со встроенными беспроводными наушниками. В Китае стоимость новинки Huawei составит $430, о поставках Watch Buds на другие рынки пока не сообщается.

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Аксессуар, выполненный в стальном корпусе, оснащен круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, который служит крышкой отсека для наушников. Наушники массой 4 г каждый выполнены в цилиндрическом корпусе, они взаимозаменяемы: не имеют деления на правый и левый, автоматически определяя положение при установке в ухо пользователя. Заявлена система шумоподавления и длительная автономная работа, однако детальные характеристики не раскрываются.

Для Watch Buds заявлена поддержка более 80 видов спортивных активностей, контроль физической активности пользователя и мониторинг сна за счет встроенных датчиков. Работают «умные» часы на основе операционной системы HarmonyOS 3.0.

Максим Вершинин