Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Huawei показала «умные» часы со встроенными наушниками

Компания Huawei представила Watch Buds — первые в мире «умные» часы со встроенными беспроводными наушниками. В Китае стоимость новинки Huawei составит $430, о поставках Watch Buds на другие рынки пока не сообщается.

Предыдущая фотография
Watch Buds

Watch Buds

Фото: Huawei

Фото: Huawei

Следующая фотография
1 / 2

Watch Buds

Фото: Huawei

Фото: Huawei

Аксессуар, выполненный в стальном корпусе, оснащен круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, который служит крышкой отсека для наушников. Наушники массой 4 г каждый выполнены в цилиндрическом корпусе, они взаимозаменяемы: не имеют деления на правый и левый, автоматически определяя положение при установке в ухо пользователя. Заявлена система шумоподавления и длительная автономная работа, однако детальные характеристики не раскрываются.

Для Watch Buds заявлена поддержка более 80 видов спортивных активностей, контроль физической активности пользователя и мониторинг сна за счет встроенных датчиков. Работают «умные» часы на основе операционной системы HarmonyOS 3.0.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...