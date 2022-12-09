Персонажей мультфильма «Ну, погоди!» начнут использовать в рекламе

Рекламное отделение Start Ads российского видеосервиса Start подписало контракт с киностудией «Союзмультфильм» о праве использовать в рекламе героев мультсериала «Ну, погоди!» Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Start. Соглашение заключили на бизнес-конференции «День бренда» в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союзмультфильм Фото: Союзмультфильм

Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева пояснила, что, согласно исследованию, 57% лицензионного рынка составляют анимационные персонажи. По ее словам, популярные мультгерои способствуют продвижению товаров. Госпожа Слащева считает, что «Ну, погоди!» сочетает в себе традиции и современность.

В декабре прошлого года «Союзмультфильм» выпустил перезапуск советского мультфильма — «Ну, погоди! Каникулы». CEO рекламного подразделения Start Ads Алексей Боков назвал культовыми героев «Ну, погоди!» и заявил, что использовать их в рекламе — интересная задача.

Что думают о новой версии «Ну, погоди!» те, кто раньше никогда его не смотрел — в материале «Ъ».