На Алтае суд рассмотрит дело о незаконном выводе за рубеж свыше 340 млн рублей

В суд Барнаула направлено уголовное дело руководителя преступной группы, которая насчитывала четырех участников и занималась незаконными валютными операциями. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в период с февраля 2017-го по январь 2020 года участники преступной группы, используя фиктивные фирмы, вывели за рубеж более 340 млн руб. Злоумышленники представили в банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — ст. 193.1 (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Руководитель группы заключил сделку с правосудием дело в отношении него выделили в отдельное производство.

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Илья Николаев