Песков рассказал о планах по созданию энергетического пространства в ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в последний год Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продемонстрировал стремительный рост товарооборота и инвестиций как на двусторонней основе между странами-участницами, так и внутри союза в целом. По его словам, на повестке дня стоят планы по созданию энергетического пространства в ЕАЭС.

«Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников»,— заявил господин Песков в интервью «Известиям».

Сегодня, 9 декабря, в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС, на нем присутствует президент России Владимир Путин. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Российский президент обсудил создание упомянутого союза с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на встрече 28 ноября. Кремль считает, что такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран».

О переговорах президентов России и Казахстана читайте в публикации «Ъ» «Связанные одной степью».

Дарья Эрозбек