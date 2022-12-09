СБУ проводит обыск в кафедральном соборе УПЦ в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории Свято-Покровского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Борисполе Киевской области. Об этом сообщило Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta).

В СБУ объяснили, что проверки проводятся для предотвращения «использования религиозных общин в качестве ячейки русского мира» с центрами влияния в России. В ходе подобных мероприятий СБУ проводят осмотр территорий, ищут «запрещенные к обращению предметы», проверяют граждан «на причастность к противоправной деятельности» в ущерб Украине.

CБУ регулярно проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории украинских религиозных организаций. Проверки проводили на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, в Киево-Печерской лавре, в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре. 2 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. УПЦ объявила о независимости от Русской православной церкви в мае.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян