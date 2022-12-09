Путин обвинил Запад в использовании украинцев как тарана против России

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад идет на умножение хаоса и обострение обстановки в мире. Об этом он сказал в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ). Видео опубликовано на сайте Кремля.

«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование»,— сказал Владимир Путин.

«Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки»,— подчеркнул он. Также он обвинил Запад в поощрении террора в Донбассе. По его словам, эти страны используют украинский народ как «пушечное мясо» и как таран против России, продолжает снабжать Киев оружием и боеприпасами.

Господин Путин также заявил, что в рамках ШОС и СНГ необходимо развивать обмен данными в сфере обороны. «Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооруженных сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники»,— сказал он.

Сегодня, 9 декабря, Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходит в Бишкеке, Киргизия. Ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ходе выступления господин Путин обозначит приоритеты российского председательства в ЕАЭС в 2023 году. Он также допускал, что лидеры ЕАЭС обсудят «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Олеся Павленко