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Коммерсантъ FM
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Бишкеке

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в Бишкеке. В заседании участвуют президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров.

«Обсуждаются актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, в частности улучшение функционирования единого рынка товаров и услуг»,— сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит ЕАЭС пройдет в узком и расширенном форматах — от государств-наблюдателей будет участвовать премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ходе выступления Владимир Путин обозначит приоритеты российского председательства в 2023 году. Он также допускал, что лидеры ЕАЭС обсудят «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Прошлое заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло по видеосвязи 27 мая.

Анастасия Ларина

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