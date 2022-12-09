Россия направила письмо в ООН об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ накануне заседания Совбеза

Зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Россия направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах Донбасса со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, представители России собираются поднять эту тему на заседании Совбеза 9 декабря.

«В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ»,— написал Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели»,- добавил он. Напомним, накануне власти Донецка сообщали, что больше половины районов города частично обесточены из-за обстрелов.

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружения на Украину. Оно пройдет 9 декабря в 15:00 по североамериканскому восточному времени (23:00 мск).

Подробнее — в материале «Ъ» «Совет бессоветности ООН».