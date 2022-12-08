В Донецке частично обесточено больше половины районов города

В Донецке наблюдаются перебои с электроснабжением. Частично обесточены пять районов из девяти: Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий»,— говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram. ДНР обвиняет в обстрелах Украину.

Как передает Донецкое агентство новостей, ограниченное энергоснабжение также наблюдаются в Ленинском районе города. Есть перебои в работе интернета и сотовой связи.

Как утверждает министерство угля и энергетики ДНР, из-за обстрелов Донецка были обесточены пять угледобывающих предприятий. В четыре шахты удалось подать напряжение. Без электроснабжения остается шахта имени А.Ф. Засядько.

Россия с октября наносит массированные ракетные удары по Украине. Минобороны называло среди целей объекты энергетики. По всей Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что полностью восстановить энергосистемы его страны за короткий срок невозможно.

О ходе военной операции РФ на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев