«Роскосмос» создаст ракетный двигатель с ядерным источником питания

ОКБ «Факел» (входит в «Энергомаш» «Роскосмоса») разрабатывает электроракетный двигатель, который будет способен доставить космический аппарат на границу Солнечной системы. Об этом рассказал ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков. Сроки создания двигателя он не назвал, но сказал, что работа будет идти в течение длительного времени.

Разработка ведется под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт». Господин Абраменков сообщил, что речь идет о безэлектродном плазменном ракетном двигателе «очень большой мощности». «Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе — полеты к краю Солнечной системы»,— утверждает он.

Геннадий Абраменков уточнил, что двигатель будет двухступенчатый. Он объяснил, что плазма будет течь по центральному каналу, который сильно нагревается. «Весь центральный канал, если его никак не защищать, либо быстро прогорит, либо будет весь "съеден". Стенки надо эффективно охлаждать и внутри центрального канала создавать такую плотность магнитного поля, чтобы плазма шла, не касаясь стенок»,— объяснил он.

ОКБ «Факел» занимается созданием стационарных плазменных двигателей. На орбиту уже вывели более 700 аппаратов с двигателями, произведенными на предприятии.

Лаура Кеффер