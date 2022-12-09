В Молдавии запретили зимой отключать электричество у малообеспеченных должников

Парламент Молдавии утвердил законопроект, которым запрещается зимой отключать у должников коммунальные услуги. Мера будет действовать в холодный период с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. Послабления получат домохозяйства, которым присвоена категория «высокой или очень высокой уязвимости», говорится на сайте парламента.

Молдавские власти пояснили, что целью инициативы является «реализация действенных механизмов снижения риска отключений от ЖКХ». Должники также должны будут частично погасить имеющуюся задолженность — в размере 50% или 60% от суммы. Сумма долга, накопленного за холодный период, не должна превышать 5 тыс. леев (16,3 тыс. руб.) за тепловую энергию и природный газ, а также 1500 леев (4,9 тыс. руб.) за электричество.

В Молдавии из-за кризиса в энергетике действует режим чрезвычайного положения (ЧП). В стране также формируют резерв газа на случай ЧП. В ноябре «Газпром» грозил сократить поставки топлива в Молдавию, но в итоге решил этого не делать. С декабря Молдавия временно прекратила поставки газа из России.

Подробности — в публикации «Ъ» «Все купят хорошо».

Лаура Кеффер