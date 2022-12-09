Танцы с бразильцами

Футболисты сборной Бразилии продолжат исполнять танцы после забитых мячей на чемпионате мира в Катаре, заявил главный тренер национальной команды Тите. Игроки сборной Бразилии празднуют танцами каждый забитый мяч на чемпионате мира. Сам Тите станцевал вместе с футболистами после третьего гола в матче 1/8 финала с командой Южной Кореи (4:1). Бывший капитан английского «Манчестер Юнайтед» ирландец Рой Кин назвал неуважением к сопернику танцы сборной Бразилии.

«Это не мой выбор. Это сборная Бразилии, тренером которой я обязан быть. Мне очень жаль, я не буду комментировать тех, кто не знает истории и культуры Бразилии, ее быта. Я уважаю культуру и то, кем я являюсь, команду, в которой я работаю. Это бразильская культура, она не дискредитирует никакую другую. Это наш образ жизни»,— цитирует Титу Globo Esporte.

«Те, кого я тренирую, знают меня за работой и за пределами поля. Если мне нужно танцевать, я буду танцевать. Мне просто нужно больше тренироваться, размять шею»,— добавил Тите.

Пятикратные чемпионы мира бразильцы 9 декабря встретятся в 1/4 финала с командой Хорватии.

«РИА Новости»