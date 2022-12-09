Для спасения Камиля Хусниярова не хватает 730 898 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Камиля врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В месячном возрасте ребенку по экстренным показаниям выполнили операцию Росса: поврежденный аортальный клапан заменен на собственный легочный, а на его место имплантирован клапансодержащий кондуит. Через год мальчик подрос, потребовалась замена кондуита. В настоящее время срок службы протеза истек: появились признаки выраженной дисфункции кондуита, недостаточности правого желудочка. Вновь требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra в условиях искусственного кровообращения. Это позволит стабилизировать состояние Камиля, вернуть его к обычной жизни».

Стоимость операции 1 051 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 730 898 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Камиля Хусниярова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Камиля — Элины Владимировны Кунаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).