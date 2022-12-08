Bloomberg: ЕС планирует увеличить фонд для поставок оружия Украине на €2 млрд

Страны Евросоюза планируют увеличить финансирование Европейского фонда мира для поставок оружия Украине и другим странам минимум на €2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На данный момент больше половины фонда ЕС выделил на военную помощь Украине. Евросоюз намерен продолжать поставки оружия, поэтому необходимо дополнительное финансирование. За счет средств фонда ЕС возмещает правительствам стран расходы на военную помощь. Максимальный объем фонда — €6 млрд.

По данным агентства, главы МИДов стран ЕС подпишут соглашение об увеличении фонда на встрече в Брюсселе 12 декабря или в другой день на следующей неделе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина