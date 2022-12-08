Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия присоединилась к решению стран ЕС, G7 и Австралии о введении потолка цен на нефть из России, установив его на уровне $60 за баррель. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими партнерами в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников»,— приводятся слова главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в сообщении пресс-службы. В релизе отмечается, что запрет на ввоз, покупку и транзит российской нефти через Норвегию в ЕС и третьи страны уже был введен 5 декабря.

5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть, введенный странами ЕС, G7 и Австралией. Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже $60 за баррель.

Подробнее о реакции рынка на потолок цен на нефть — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Эрдни Кагалтынов