Магомед Анкалаев готов к пробитию «стандартного»

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев уже 10 декабря может завоевать титул чемпиона UFC — главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена — в полутяжелом весе (до 93 кг). Соперником 30-летнего Анкалаева станет поляк Ян Блахович, являющийся настоящей звездой MMA. Впрочем, Анкалаев уверен, что ничего особенного в нем нет, поскольку он «стандартный боец».

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Фото: Alejandro Salazar / PX Imagens / ZUMA Press / ТАСС Магомед Анкалаев

Фото: Alejandro Salazar / PX Imagens / ZUMA Press / ТАСС

Магомед Анкалаев наверняка и не рассчитывал получить чемпионский бой уже в текущем году, но судьба распорядилась иначе. Согласно первоначальному плану, россиянин на турнире UFC 282, который пройдет в субботу в Лас-Вегасе, должен был драться в соглавном событии вечера против Яна Блаховича. Ключевым же событием шоу должна была стать встреча действующего чемпиона мира в полутяжелом весе Иржи Прохазки и первого номера рейтинга UFC Гловера Тейшейры. Но Прохазка на тренировке травмировал плечо.

Как рассказал глава UFC Дейна Уайт, кто-то из окружения бойца прямо в зале вправил Прохазке плечо, но в итоге, по словам Уйата, «они окончательно его уничтожили», только усугубив травму.

На лечение и восстановление Прохазки, по предварительным данным, требовался год (позднее сроки восстановления были уменьшены до семи месяцев), и тогда чех решил добровольно отказаться от титула.

Чтобы спасти главное событие вечера, UFC предложила Тейшейре драться с Анкалаевым. Тот отказался, отметив, что ему нужно дополнительное время на подготовку к бою против россиянина. Но вот против Блаховича бразилец выйти был готов. Однако этот вариант не устроил уже UFC. В организации напомнили, что осенью прошлого года Тейшейра уже встречался с Блаховичем (тогда бразилец завоевал чемпионский титул, который в следующем бою уступил Прохазке) и еще одна битва ветеранов им не нужна. Тейшейре уже 43 года, а Блаховичу 40 лет исполнится в феврале.

Так и остался единственный вариант — превратить соглавный бой вечера Анкалаев—Блахович в главный и поставить в нем на кон вакантный чемпионский титул.

Фаворитом в противостоянии Анкалаева и Блаховича, несмотря на звездный статус последнего, считается российский боец. Bwin котирует Анкалаева с коэффициентом 1,36 против 3,20 на поляка. Возможно, дело в том, что Анкалаев на девять лет моложе соперника. Или в том, что он отлично владеет не только борцовской техникой, но, как и Блахович, ударной и даже отдает ей предпочтение, что для уроженца Дагестана не совсем характерно.

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Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters Ян Блахович

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Так или иначе, а большинство своих побед за карьеру россиянин оформил нокаутами. А вот так хорошо удававшиеся, например, Хабибу Нурмагомедову удушающие приемы принесли ему победу только один раз. Всего в послужном списке Анкалаева 18 побед при одном поражении. Правда, именно в UFC он провел только десять боев. Причем в самом первом, состоявшемся еще в 2018 году, как раз уступил: Анкалаев, лидируя на судейских картах, умудрился попасть в удушающий «треугольник» шотландца Пола Крейга на заключительной секунде матча. Но больше осечек он не допускал, и серия в девять побед подряд, как отметил тот же Блахович, о многом говорит.

Причем дерется Анкалаев без больших пауз. Только за последние 12 месяцев он пересекся с тремя оппонентами, каждый из которых выигрывал в свое время чемпионское звание.

Швейцарца Волкана Оздемира и бразильца Тиагу Сантоса он одолел по очкам, а американца Энтони Смита нокаутировал в июле во втором раунде.

Что касается Яна Блаховича, то он, несмотря на ветеранский статус, соперник чрезвычайно опасный. За годы, проведенные в MMA, поляк превратился в универсального бойца фактически без слабых мест. Да и пика своей карьеры он достиг уже будучи в ветеранском возрасте — в 2020 году Блахович завоевал титул чемпиона UFC, расправившись с американцем Домиником Рейесом, а потом защитил его, выиграв у новозеландца Исраэля Адесаньи.

Однако Анкалаев в своей победе, похоже, уверен. «У меня много недостатков, но вряд ли Ян Блахович может разбирать мои слабые точки, потому что он стандартный боец. У него есть сильный удар, но не думаю, что он может доставить мне проблемы в бою,— заявил Анкалаев порталу Meta MMA.— Это моя дорога и моя мечта. Меня ничего не беспокоит, я настроен на бой, хочу этот пояс, поэтому только вперед».

Александр Петров