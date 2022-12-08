Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Магомед Анкалаев готов к пробитию «стандартного»

Российский боец поспорит за чемпионский титул UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев уже 10 декабря может завоевать титул чемпиона UFC — главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена — в полутяжелом весе (до 93 кг). Соперником 30-летнего Анкалаева станет поляк Ян Блахович, являющийся настоящей звездой MMA. Впрочем, Анкалаев уверен, что ничего особенного в нем нет, поскольку он «стандартный боец».

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев

Фото: Alejandro Salazar / PX Imagens / ZUMA Press / ТАСС

Магомед Анкалаев

Фото: Alejandro Salazar / PX Imagens / ZUMA Press / ТАСС

Магомед Анкалаев наверняка и не рассчитывал получить чемпионский бой уже в текущем году, но судьба распорядилась иначе. Согласно первоначальному плану, россиянин на турнире UFC 282, который пройдет в субботу в Лас-Вегасе, должен был драться в соглавном событии вечера против Яна Блаховича. Ключевым же событием шоу должна была стать встреча действующего чемпиона мира в полутяжелом весе Иржи Прохазки и первого номера рейтинга UFC Гловера Тейшейры. Но Прохазка на тренировке травмировал плечо.

Как рассказал глава UFC Дейна Уайт, кто-то из окружения бойца прямо в зале вправил Прохазке плечо, но в итоге, по словам Уйата, «они окончательно его уничтожили», только усугубив травму.

На лечение и восстановление Прохазки, по предварительным данным, требовался год (позднее сроки восстановления были уменьшены до семи месяцев), и тогда чех решил добровольно отказаться от титула.

Чтобы спасти главное событие вечера, UFC предложила Тейшейре драться с Анкалаевым. Тот отказался, отметив, что ему нужно дополнительное время на подготовку к бою против россиянина. Но вот против Блаховича бразилец выйти был готов. Однако этот вариант не устроил уже UFC. В организации напомнили, что осенью прошлого года Тейшейра уже встречался с Блаховичем (тогда бразилец завоевал чемпионский титул, который в следующем бою уступил Прохазке) и еще одна битва ветеранов им не нужна. Тейшейре уже 43 года, а Блаховичу 40 лет исполнится в феврале.

Так и остался единственный вариант — превратить соглавный бой вечера Анкалаев—Блахович в главный и поставить в нем на кон вакантный чемпионский титул.

Фаворитом в противостоянии Анкалаева и Блаховича, несмотря на звездный статус последнего, считается российский боец. Bwin котирует Анкалаева с коэффициентом 1,36 против 3,20 на поляка. Возможно, дело в том, что Анкалаев на девять лет моложе соперника. Или в том, что он отлично владеет не только борцовской техникой, но, как и Блахович, ударной и даже отдает ей предпочтение, что для уроженца Дагестана не совсем характерно.

Ян Блахович

Ян Блахович

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Ян Блахович

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Так или иначе, а большинство своих побед за карьеру россиянин оформил нокаутами. А вот так хорошо удававшиеся, например, Хабибу Нурмагомедову удушающие приемы принесли ему победу только один раз. Всего в послужном списке Анкалаева 18 побед при одном поражении. Правда, именно в UFC он провел только десять боев. Причем в самом первом, состоявшемся еще в 2018 году, как раз уступил: Анкалаев, лидируя на судейских картах, умудрился попасть в удушающий «треугольник» шотландца Пола Крейга на заключительной секунде матча. Но больше осечек он не допускал, и серия в девять побед подряд, как отметил тот же Блахович, о многом говорит.

Причем дерется Анкалаев без больших пауз. Только за последние 12 месяцев он пересекся с тремя оппонентами, каждый из которых выигрывал в свое время чемпионское звание.

Швейцарца Волкана Оздемира и бразильца Тиагу Сантоса он одолел по очкам, а американца Энтони Смита нокаутировал в июле во втором раунде.

Ислам Махачев и Александр Волкановски подерутся за статус лучшего бойца мира

Что касается Яна Блаховича, то он, несмотря на ветеранский статус, соперник чрезвычайно опасный. За годы, проведенные в MMA, поляк превратился в универсального бойца фактически без слабых мест. Да и пика своей карьеры он достиг уже будучи в ветеранском возрасте — в 2020 году Блахович завоевал титул чемпиона UFC, расправившись с американцем Домиником Рейесом, а потом защитил его, выиграв у новозеландца Исраэля Адесаньи.

Однако Анкалаев в своей победе, похоже, уверен. «У меня много недостатков, но вряд ли Ян Блахович может разбирать мои слабые точки, потому что он стандартный боец. У него есть сильный удар, но не думаю, что он может доставить мне проблемы в бою,— заявил Анкалаев порталу Meta MMA.— Это моя дорога и моя мечта. Меня ничего не беспокоит, я настроен на бой, хочу этот пояс, поэтому только вперед».

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...