С начала года перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,1%.

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-ноябре 2022 года отправили по России 217,6 тыс. контейнеров ДФЭ, из них 98,8 тыс. — груженые, сообщила СвЖД. По данным пресс-службы, объем перевозок вырос на 11,1% в сравнении с 11 месяцами 2021 года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Во всех видах сообщения с начала года перевезли 394,5 тыс. контейнеров, из них 274,7 тыс. — груженых (5 млн тонн грузов). В частности, были перевезены:
- нефть и нефтепродукты — 30,3 тыс. ДФЭ (рост на 9,2% к январю–ноябрю 2021 года);
- черные металлы — 15,8 тыс. (1,5%);
- метизы — 6,5 тыс. (рост в 1,3 раза);
- строительные грузы — 5,3 тыс. (7,6%);
- зерно — 989 (рост в 2,6 раза);
- торф и торфяная продукция — 608 (рост в три раза);
- химические и минеральные удобрения — 484 (рост в 3,5 раза);
- промышленное сырье и формовочные материалы — 444 (рост в 1,3 раза).
Напомним, всего с начала года на СвЖД погрузили 129,8 млн тонн грузов (падение на 4,6%). Для развития контейнерных перевозок в Свердловской области сейчас создается необходимая инфраструктура. Так, 1 ноября в Екатеринбурге была открыта первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», ставшего крупнейшим в Уральском федеральном округе (УрФО). Его запуск позволит сократить время перевозки грузов на уральские предприятия на 30%. ТЛЦ будет принимать контейнерные поезда.