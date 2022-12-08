С начала года перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,1%.

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-ноябре 2022 года отправили по России 217,6 тыс. контейнеров ДФЭ, из них 98,8 тыс. — груженые, сообщила СвЖД. По данным пресс-службы, объем перевозок вырос на 11,1% в сравнении с 11 месяцами 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во всех видах сообщения с начала года перевезли 394,5 тыс. контейнеров, из них 274,7 тыс. — груженых (5 млн тонн грузов). В частности, были перевезены:

нефть и нефтепродукты — 30,3 тыс. ДФЭ (рост на 9,2% к январю–ноябрю 2021 года);

черные металлы — 15,8 тыс. (1,5%);

метизы — 6,5 тыс. (рост в 1,3 раза);

строительные грузы — 5,3 тыс. (7,6%);

зерно — 989 (рост в 2,6 раза);

торф и торфяная продукция — 608 (рост в три раза);

химические и минеральные удобрения — 484 (рост в 3,5 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы — 444 (рост в 1,3 раза).

Напомним, всего с начала года на СвЖД погрузили 129,8 млн тонн грузов (падение на 4,6%). Для развития контейнерных перевозок в Свердловской области сейчас создается необходимая инфраструктура. Так, 1 ноября в Екатеринбурге была открыта первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», ставшего крупнейшим в Уральском федеральном округе (УрФО). Его запуск позволит сократить время перевозки грузов на уральские предприятия на 30%. ТЛЦ будет принимать контейнерные поезда.

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Анна Титова