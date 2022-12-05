Перевозки грузов по СвЖД в ноябре сократились на 11,8%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в ноябре составила 11,1 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года на СвЖД погрузили 129,8 млн тонн грузов (падение на 4,6%).

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За январь-ноябрь было отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 36,8 млн тонн (на уровне прошлого года);

строительных грузов — 29,5 млн тонн (рост на 27,1%);

химических и минеральных удобрений — 11,1 млн тонн (паление на 30,5%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 5,6 млн тонн (падение на 46,7%);

цемента — 3,1 млн тонн (падение на 14,9%);

лесных грузов — 1,9 млн тонн (падение на 18%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в ноябре 2022 года составила 103,5 млн тонн (меньше на 4,1%, чем в ноябре прошлого года). Погрузка за январь-ноябрь составила 1 млрд 131,7 млн тонн (меньше на 3,6%).

Напомним, 1 ноября в Екатеринбурге открыли первую очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», запуск которого позволит сократить время перевозки грузов на уральские предприятия на 30%.

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Алексей Буров