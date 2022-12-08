Медведев назвал потенциальные переговоры с Украиной «ненужными компромиссами»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором сообщил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров дает возможность России уйти от компромиссов и «доделать всю работу до конца».

Накануне журнал Time назвал Владимира Зеленского человеком года. В своей публикации Дмитрий Медведев впервые написал фамилию украинского президента со строчной буквы и предложил «не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить» господина Зеленского за отказ от переговоров.

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы»,— написал господин Медведев.

Ранее президент Украины подчеркивал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией и готов контактировать с ее представителями, которые не будут ассоциированы с действующим российским руководством. 30 сентября господин Зеленский заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом будет Владимир Путин.

Андрей Сапожников