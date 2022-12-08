В Страсбурге по подозрению в подготовке теракта задержаны выходцы из России и Таджикистана

Сегодня, 8 декабря, пресс-служба французской контрразведки Главного управления внутренней безопасности (DGSI) сообщила журналистам Franceinfo о том, что три недели назад, 18 ноября, в Страсбурге были арестованы проживавшие там выходцы из России и Таджикистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Террористы готовили атаку на рождественский базар в Страсбурге

Фото: / AP, / AP Террористы готовили атаку на рождественский базар в Страсбурге

Фото: / AP, / AP

Их подозревают в подготовке терактов на территории Франции. Из семерых молодых людей пятеро были ранее известны DGSI как симпатизирующие радикальному исламу. Двое других к моменту ареста лишь недавно въехали на территорию страны.

Целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар, главный в департаменте Нижний Рейн. Он уже дважды был на прицеле исламистов: сначала в 2018 году, когда алжирец Шериф Шекатт 11 декабря застрелил 5 и ранил 11 прохожих. А в 2000 году в германском Франкфурте были арестованы четверо потенциальных террористов, готовившихся атаковать базар и Страсбургский собор.

Алексей Тарханов, Париж