Кассационный суд подтвердил незаконность отказа КГИОП признать медсанчасть на Васильевском острове памятником

Третий Кассационный суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, признающих отказ городского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включить историческое здание медсанчасти на улице Одоевского в реестр памятников регионального значения. Жалобы самого КГИОП и собственника здания, ООО «Петротрейд», были отклонены.

О решении суда рассказал в своем Telegram-канале депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский, входящий в инициативную группу защитников здания.

«Статус выявленного ОКН запрещает сносить здание, сохранения которого много лет добиваются градозащитники. Мы уверены, что здание надо сохранить и разместить в нем медицинское учреждение, которых так не хватает Васильевскому острову»,— написал парламентарий.

В самом КГИОП заявили, что судебная историко-культурная экспертиза по зданию, на основании которой суды принимали решение, по мнению ведомства, является подложной.

«КГИОП обжалует решение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Верховный суд Российской Федерации. Подчеркиваем, что вопрос использования здания медсанчасти и сада, в том числе предложение о передаче тому или иному социальному учреждению, должен обсуждаться вне рамок экспертной работы по установлению наличия либо отсутствия у объекта историко-культурной ценности»,— сказано в сообщении пресс-службы комитета.

Подробнее об истории здания медсанчасти и угрозе его утраты читайте в материале «Ъ-СПб» «Медсанчасти на Васильевском прописали защиту от сноса».

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