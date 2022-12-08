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Коммерсантъ FM
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Инвестиции «Норникеля» в 2022 году превысят 250 млрд рублей

Руководитель блока стратегии, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий заявил, что объем инвестиций компании в 2022 году составит более 250 млрд руб., что в два раза больше уровня предыдущего года. Об этом он сообщил в ходе XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

По словам господина Дубовицкого, для компании приоритетной остается реализация планов развития, принятых несколько лет назад. Он заявил, что для этого нужно обеспечить большую нагрузку на Северный морской путь (СМП), в частности, в рамках развития Норильска. «На сегодняшний день мы уже увеличили грузопоток по СМП на 0,5 млн тонн. За предыдущую навигацию количество обработанных грузов выросло на 75%»,— сказал господин Дубовицкий (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что СМП приоритетен для «Норникеля» также как путь для поставок на азиатские рынки. В частности, компания сделала пилотный коммерческий рейс по вывозу продукции в Китай, добавил господин Дубовицкий. По его словам, новые мощности «Норникелю» важно обеспечить ледокольным сопровождением.

Сегодня, 8 декабря, компания подписала договор с «Атомфлотом» на использование ледокола «Сибирь». Согласно условиям контракта, компания будет использовать атомный ледокол серии 22220 для навигации и проводки судов по СМП на срок до конца 2041 года. Кроме того, «Норникель» сможет продлить договор до конца 2051 года, сообщили в компании.

В первом полугодии объем капитальных вложений «Норникеля» составил $1,8 млрд, что на 83% выше уровня прошлого года. Увеличение объема инвестиций компания объяснила плановым ростом вложений в экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты.

Эрдни Кагалтынов

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