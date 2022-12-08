Луис Энрике ушел с поста главного тренера футбольной сборной Испании

После вылета сборной Испании с чемпионата мира по футболу в Катаре Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила Луиса Энрике с поста главного тренера команды. В пресс-релизе RFEF говорится, что федерация рассчитывает продолжить рост, достигнутый в последние годы благодаря господину Энрике и его команде. Новым тренером сборной станет Луис де ла Фуэнте, работавший с молодежной испанской командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Энрике

Фото: Lee Smith, Reuters Луис Энрике

Фото: Lee Smith, Reuters

«RFEF искренне желает Луису Энрике и его команде удачи в их будущих профессиональных проектах. Тренер заслужил любовь и восхищение своих коллег по сборной и всей федерации, которая навсегда останется его домом»,— говорится в тексте на сайте RFEF.

Луис Энрике возглавлял испанскую сборную с 2019 года. Ранее он также тренировал футболистов «Барселоны», «Сельты» и «Рома». В 1/8 финала ЧМ в Катаре Испания проиграла команде Марокко после серии пенальти.

О вылете Испании из мирового первенства — в материале «Ъ» «Сборная Испании повторила проигранное».

Андрей Сапожников