«ЕвроХим» – в числе «Лидеров корпоративной благотворительности – 2022»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» стала лауреатом в конкурсе среди российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимом ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».

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Проект компании «Народное ESG» удостоен диплома за третье место в номинации «Лучшая программа в сфере молодежной политики». В этом году все экологические и социальные мероприятия на всех площадках компании «ЕвроХим», расположенных по всей России, от Заполярья до Северного Кавказа, проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтеров и членов их семей, но и обязательно с учетом их позиции, взглядов и инициатив.

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Так «ЕвроХим» наглядно доказал, что ESG-политика – общее дело всех активных и неравнодушных людей, а не просто элемент корпоративной отчетности.

В Пермском крае, на Усольском калийном комбинате, инициатива по созданию молодежного объединения появилась в апреле текущего года. Организация хоть и называется молодежной, в ее состав входят сотрудники с активной жизненной позицией без ограничений по возрасту, профессии, должности, стажу. Главное – это желание участвовать в различных активностях, предлагать свои идеи и помогать в реализации инициатив коллег.

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В этом году волонтеры Усольского калийного комбината стали участниками множества мероприятий. Так, молодые сотрудники помогли залить и обустроить ледовый каток для воспитанников «Центра помощи детям», приняли участие в форуме «Всероссийская неделя охраны труда» (г. Сочи), организовали интерактивные площадки на Дне молодежи и семейном спортивном празднике «FAMILY fest» для взрослых и детей, помогали сохранять наследие на территории Усолья Строгановского. Экоактивисты компании вывезли из леса в Красновишерском районе более 3 тонн мусора, высадили аллею из саженцев елей и барбариса в новом микрорайоне «ЕвроХим», а сотрудники-спортсмены активно продвигали здоровый образ жизни на городских и краевых соревнованиях и приняли участие более чем в 30 различных мероприятиях.

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Проект «Народное ESG» стал главным направлением и ноу-хау «ЕвроХима» в осуществлении корпоративной ESG-политики.