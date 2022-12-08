Минпромторг заявил о возобновлении поставок принтеров Kyocera, в компании это отрицают

Минпромторг исключил японские принтеры Kyocera из списка товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. Ведомство заявило, что компания возобновила поставки продукции, хотя сама Kyocera это отрицает. Японская компания не приостанавливала ввоз в РФ только расходных материалов и запчастей.

Минпромторг сообщил РБК, что получил информацию о возобновлении поставок от торговых сетей. Продукция Kyocera продается в крупнейших сетях, таких как «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и DNS. Японский производитель утверждает, что только «дораспродает остатки со склада». Как сообщил вендор продукции Kyocera «Марвел-Дистрибуция», японская компания «давно прекратила поставки оборудования», а «все, что появляется на российском рынке,— это результат работы параллельного импорта».

Kyocera — японская высокотехнологичная компания, основанная в 1959 году. Она производит различные электронные устройства, а также изделия из керамики. В России, по данным ITResearch, производитель является одним из лидеров на рынке принтеров. На него по итогам прошлого года приходилось 10% рынка (у HP — 36%, Pantum — 16%, Canon — 10%). Принтеры Kyocera после отказа компании от поставок в Россию вслед за продукцией HP, Xerox, Canon, Epson и других производителей попала в список Минпромторга товаров, разрешенных к параллельному импорту.

Как сообщал «Ъ», Минцифры разработало новый механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования, принтеров и модемов через субсидирование ставки по кредитам на закупку электронной компонентной базы, в первую очередь зарубежной. На это может потребоваться 1 млрд руб. в год. Аналогичный механизм, но для вендоров вычислительной техники, запущен весной.

Подробнее о мере поддержки — в материале «Ъ» «Субсидии коммутируются».

Леонид Уварчев