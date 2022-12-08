Посольство РФ назвало извращением фактов резолюцию комитета Сената США о геноциде на Украине

Москва отвергает резолюцию комитета Сената Конгресса США по иностранным делам о признании «действий России на Украине геноцидом», заявило посольство РФ в Вашингтоне. Диппредставительство считает документ извращением фактов.

«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов»,— говорится в комментарии посольства в Telegram. Оно отмечает, что США для обоснования своей позиции «жонглируют формулировками из документов ООН» и «ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о "голодоморе"».

По мнению Москвы, Капитолий превратился в «конвейер по тиражированию антироссийских инициатив». Как считает посольство РФ, «местный политистеблишмент готов на все, чтобы война "до последнего украинца" продолжалась».

Комитет Сената Конгресса США по международным отношениям признал действия России на Украине геноцидом накануне, 7 декабря. Документ осуждает Москву, призывает Вашингтон и союзников поддержать правительство Украины, поддерживает трибуналы и международные расследования.

О ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Высокие уговаривающие стороны».

Леонид Уварчев