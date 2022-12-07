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Коммерсантъ FM
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Собянин вслед за Путиным заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни о какой второй волне мобилизации речи не идет, такой необходимости нет. По его словам, сообщения о ее проведении распространяются для создания у населения тревожности.

Ранее сегодня на заседании с членами Совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в условиях, когда половина из 300 тыс. мобилизованных находится в зоне спецоперации, необходимости в дополнительной мобилизации «нет никакой».

«И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что "завтра будет вторая волна" — она постоянно барражирует,— заявил мэр в эфире телеканала ТВЦ. — Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние».

Он также назвал «бессовестными» рассуждения о том, что из Москвы в рамках мобилизации призывали меньше граждан, чем из других регионов. «Количество людей, которые призывались из Москвы, мобилизовались, они находились в той же пропорции, как и по другим регионам»,— заявил Сергей Собянин.

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