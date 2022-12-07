Правительство установит допвыплаты для врачей до 18,5 тыс. рублей ежемесячно

В зависимости от должности медицинские работники в России с 2023 года смогут претендовать на ежемесячные надбавки в размере от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. Самые большие допвыплаты, как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ожидают врачей районных больниц.

«Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. руб… Врачи первичного звена… 14,5 тыс. руб... врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена... 14,5 тыс. рублей, и врачи скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. руб… средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц… 8 тыс. руб… средний медицинский персонал первичного звена… 6,5 тыс. руб... фельдшеры и медицинские сестры скорой медицинской помощи — 7 тыс. руб… младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена — 4 тыс. руб»,— рассказала госпожа Голикова журналистам (цитата по ТАСС).

По сведениям вице-премьера, дополнительные выплаты смогут получить 379 тыс. человек. В бюджете на эти цели заложено 152,4 млрд руб.

В октябре сервис «Актион Медицина» провел опрос медработников, результаты которого показали, что более 70% респондентов сталкивались с проблемой дефицита работников в своих учреждениях даже до объявления частичной мобилизации. Оснащение медучреждений кадрами называется одной из главных целей реализуемых правительством инициатив в сфере здравоохранения.

Андрей Сапожников