ЦБ выступил за продажу криптовалюты от майнинга только нерезидентам

Представители Центробанка выступили с поддержкой законопроекта, который предусматривает государственное регулирование процедуры майнинга криптовалюты и дальнейшей ее продажи. При этом в регуляторе отметили, что полученная в российской юрисдикции в результате майнинга криптовалюта должна быть продана только нерезидентам с помощью зарубежной инфраструктуры.

«Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе добавили, что придерживаются «недопустимости оборота цифровой валюты» в России и допускают снятие ограничений на продажу криптовалюты только в условиях экспериментально-правовых режимов с участием «уполномоченных организаций».

Ранее позицию ЦБ, выступающего за тотальное лицензирование майнинга криптовалюты, раскритиковал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, принудительный перевод майнеров в экспериментальный правовой режим фактически подведет майнинг под запрет.

О предложениях властей по регулированию крипторынка — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Андрей Сапожников