В третьем квартале 2022 года в России был снят рекордный объем наличных

Журналисты «РИА Новости», изучив данные Банка России, выяснили, что в третьем квартале 2022 года граждане и бизнес сняли с банковских карт более 8 трлн руб.— это рекорд за все время публикации статистики, отмечает агентство.

В третьем квартале, говорится в сообщении, было потрачено максимальное количество средств при оплате картами товаров и услуг. Сумма таких операций превысила 11,3 трлн руб.

22 сентября Центробанк зафиксировал резкий рост объема наличных денег в обращении — на 132,1 млрд руб. В последний раз это значение было выше 4 марта, когда объем наличности вырос на 151,5 млрд руб. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Похожая ситуация с наличными сложилась 25 февраля, на следующий день после начала военной операции на Украине. Тогда объем наличных денег в обращении поднялся на 1,39 трлн руб.

Дарья Эрозбек