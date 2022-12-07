Замглавы МИДа назвал провальными попытки Запада изолировать Россию

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию РФ от международных контактов, провалилась. При этом, по словам господина Грушко, западную позицию не поддерживает большинство стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы видим, что линия Запада направлена на изоляцию России, и частью этой политики, которая уже провалилась, является попытка исключения России из различных международных форматов. Мы видели эти попытки накануне встреч на Бали. Известно, чем они закончились: эти попытки провалились. Мировое большинство эти попытки не поддерживает»,— сказал господин Грушко (цитата по ТАСС).

Александр Грушко также отметил, что Москва серьезно относится к действиям Вашингтона. Однако, по его словам, попытки американской стороны изолировать РФ обречены.

«Никакую страну нельзя вырезать из международных отношений, тем более такую страну, как Россия. Везде Россия является ключевым игроком, с которым необходимо взаимодействовать»,— сказал он.

По словам господина Глушко, действия Евросоюза подтверждают, что многие страны готовы подчинить собственную политику интересам других государств. «Это вот современная реальность»,— добавил министр.

6 декабря Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год. В пояснительных материалах к документу указано, что Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из G20. Ранее исключить Россию из G20 просили власти Украины. На место РФ в организации претендовала Польша. Против этого неоднократно выступал Китай.

Милена Костерева