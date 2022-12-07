СКР рассказал о пытках российских военных в украинском плену

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена, рассказали Следственному комитету России (СКР) о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны солдат ВСУ и украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По словам одного из военнослужащих, в ходе допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер, пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Он заявил, что первую помощь ему оказали спустя длительное время.

Другой попавший плен военнослужащий сообщил, что в ходе допроса его ударили ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал. «Если данные ответы не устраивали задававшего вопросы, его начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили российского военнопленного на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал ему палец на руке. В дальнейшем к пленному также применяли пытки электрическим током»,— передает пресс-служба его показания.

«Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания»,— говорится в сообщении ведомства. В СКР подчеркнули, что продолжают совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России, Министерством обороны Российской Федерации «устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также российских военнослужащих, попавших в плен».

После начала военной операции России на Украине обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении требований Женевской конвенции и пытках военнопленных. В частности, СКР ранее уже приводил истории возвращенных в Россию в результате обмена военнослужащих, которые рассказывали о пытках в украинском плену. Украинская сторона, в свою очередь, обвиняет военных РФ в истязаниях военнопленных и нарушении требований Женевской конвенции. В «бесчеловечном обращении с военнопленными» Россию также обвиняет Европарламент.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов