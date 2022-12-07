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Коммерсантъ FM
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Оглашение приговора Илье Яшину перенесли на 9 декабря

Мещанский суд Москвы перенес оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан иностранным агентом), обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, на 9 декабря 12:00 мск. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба суда. Причина переноса не разглашается.

Илья Яшин

Илья Яшин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Илья Яшин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации агентства, перед оглашением приговора, которое должно было состояться сегодня, 7 декабря, в 12:00 мск, в Мещанский суд поступило сообщение о минировании, все сотрудники и посетители были эвакуированы.

5 декабря прокурор Сергей Белов в ходе прений сторон запросил Илье Яшину девять лет колонии общего режима, признав его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Помимо лишения свободы представитель прокуратуры также потребовал запретить господину Яшину заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.

По версии следствия, в апреле господин Яшин в ходе прямого эфира на YouTube «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Российская сторона считает происшедшее в Буче провокацией украинских военных. Политика задержали 28 июня, после чего арестовали на 15 суток за сопротивление полиции. 12 июля в отношении Ильи Яшина было возбуждено уголовное дело. С лета он находится в СИЗО.

Подробнее об уголовном деле против оппозиционера — в материале «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Эрдни Кагалтынов

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