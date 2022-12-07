Перечисления ФТС в бюджет за 11 месяцев снизились на 10%

С января по ноябрь Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в федеральный бюджет 5 трлн 626,5 млрд руб. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (6 трлн 249 млрд руб.).

По данным ФТС, в ноябре текущего года объем перечислений составил 387,8 млрд руб. По сравнению с ноябрем прошлого года он снизился на 48,4%, а также на 12,4% по сравнению с октябрем 2022-го, следует из пресс-релиза ведомства.

В октябре перечисления ФТС в бюджет также снижались год к году. При этом профицит торгового баланса России по итогам девяти месяцев составил рекордные $251 млрд. В 2021 году ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 156 млрд руб., что на 51% больше, чем годом ранее.

Лаура Кеффер