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Коммерсантъ FM
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Школы Смоленска отправили на карантин

Все среднеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования Смоленска с 7 декабря отправлены на семидневный карантин решением администрации Смоленска.

По данным управления Роспотребнадзора по Смоленской области, эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в областном городе с декабря превысил 143%. В итоге ведомство рекомендовало мэрии Смоленска ввести всеобщий карантин.

Похожая ситуация по гриппу складывается и в Смоленской области, где средний эпидпорог также превышен — 106%. С 1 декабря 47 школ региона перешли на дистанционную форму обучения, 21 школа ушла на полный карантин из-за большого количества заболевших учеников и учителей.

В регионе распространяется вирус гриппа А (H1N1). Заболеваемость гриппом превышена во всех возрастных группах от 20% до 281%, отметили в Роспотребнадзоре. Привито около 44% населения Смоленской области.

Подробнее о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Александр Асадчий, Смоленск

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