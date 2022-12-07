79 россиян не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе выдачи виз

В системе электронных виз Индии произошел глобальный сбой. Из-за этого 79 россиян вчера, 6 декабря, не смогли улететь из Казани чартерным рейсом в Гоа, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации заявили, что власти Индии уже работают над устранением сбоя. АТОР считает, что он «может поставить под удар отдых россиян в Гоа».

Улететь не смогли пассажиры рейса ZF 2419 Казань—Гоа, которые купили путевки Znex Tour. Замгендиректора компании Яна Муромова рассказала, что к урегулированию ситуации подключилось консульство Индии в Москве и даже пришлось задерживать рейс на час, но электронные визы туристы не получили. Похожий случай произошел в Екатеринбурге, но там 73 туриста получили визы за два часа до вылета и сумели улететь в Гоа.

Специалисты туркомпаний, работающие с Индией, заявили АТОР, что проблема с выдачей электронных виз на этом направлении была всегда, так как «сервера и технологии сайта визового центра Индии оставляют желать лучшего». В АТОР добавили, что сейчас в Гоа летают рейсы из пяти регионов России: Москва, Екатеринбург, Казань, Омск и Пермь.

Спрос на длительные поездки — в частности, в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень, сообщали «Ъ» участники туристического рынка. Отправляться зимой на отдых в дальние страны россиян стимулирует в том числе распространение удаленной работы. Кроме того, поездки в Азию сейчас доступнее, чем в Европу.

Подробности — в материале «Ъ» «В Таиланд, по делу, срочно».

Лаура Кеффер