Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

79 россиян не смогли улететь в Гоа из-за сбоя в системе выдачи виз

В системе электронных виз Индии произошел глобальный сбой. Из-за этого 79 россиян вчера, 6 декабря, не смогли улететь из Казани чартерным рейсом в Гоа, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации заявили, что власти Индии уже работают над устранением сбоя. АТОР считает, что он «может поставить под удар отдых россиян в Гоа».

Улететь не смогли пассажиры рейса ZF 2419 Казань—Гоа, которые купили путевки Znex Tour. Замгендиректора компании Яна Муромова рассказала, что к урегулированию ситуации подключилось консульство Индии в Москве и даже пришлось задерживать рейс на час, но электронные визы туристы не получили. Похожий случай произошел в Екатеринбурге, но там 73 туриста получили визы за два часа до вылета и сумели улететь в Гоа.

Специалисты туркомпаний, работающие с Индией, заявили АТОР, что проблема с выдачей электронных виз на этом направлении была всегда, так как «сервера и технологии сайта визового центра Индии оставляют желать лучшего». В АТОР добавили, что сейчас в Гоа летают рейсы из пяти регионов России: Москва, Екатеринбург, Казань, Омск и Пермь.

Спрос на длительные поездки — в частности, в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень, сообщали «Ъ» участники туристического рынка. Отправляться зимой на отдых в дальние страны россиян стимулирует в том числе распространение удаленной работы. Кроме того, поездки в Азию сейчас доступнее, чем в Европу.

Подробности — в материале «Ъ» «В Таиланд, по делу, срочно».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...