Петербургский бар, где проводились собрания оппозиционеров, закрыли по требованию Роспотребнадзора

Октябрьский районный Санкт-Петербурга приостановил на два месяца деятельность бара «Фогель», известного в городе как место проведения мероприятий околополитической направленности. Закрытия потребовал Роспотребнадзор, нашедший в заведении нарушения санитарных требований.

«При проверке предприятия общественного питания "Фогель" были выявлены следующие нарушения: помещения не подвергаются уборке, в холодильнике обнаружены насекомые (тараканы), повар не использует спецодежду, в морозильных камерах огромное количество продукции без маркировок и с истекшим сроком годности, на некоторые продукты отсутствуют документы в принципе, бактерицидное оборудование в помещении для приготовления пищи не работает, мытье посуды осуществляется без дезинфицирующих средств»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Представители самого бара рассказывали в своем сообществе «ВКонтакте» еще 30 ноября, что в заведение приходила полиция вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Они утверждали, что на бар написал жалобу известный в Петербурге активист-традиционалист Тимур Булатов, однако текст жалобы предоставить администрации «Фогеля» отказались. На суде представители бара заявляли, что дело подлежит закрытию ввиду отсутствия состава правонарушения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Тимура Булатова задержали на 10 суток за ДТП, устроенного им в пьяной виде.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте