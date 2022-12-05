«Фонтанка»: петербургский активист Тимур Булатов задержан на 10 суток после «пьяного» ДТП

Активист-традиционалист Тимур Булатов, известный регулярными жалобами в правоохранительные органы на «оскорбительный» контент в интернете, попал в дорожную аварию на севере Петербурга. Его задержали на 10 суток, передает «Фонтанка». По предварительным данным, во время аварии он был пьян.

ДТП с участием активиста произошло еще 1 декабря на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина в Выборгском районе. Тимур Булатов за рулем автомобиля Dodge врезался в стоящие перед перекрестком Hyundai и Lexus. Когда один из участников аварии начал снимать его на телефон, Булатов наехал на него автомобилем, опрокинув, после чего скрылся. Мужчина получил травму головы, но от госпитализации отказался. Позже активиста задержали в связи с ездой без прав. О проверке в его отношении в связи с ездой в состоянии опьянения не сообщалось.

Тимур Булатов называет себя «гееборцем», в Петербурге он известен как активист, который специализируется на борьбе с контентом, оскорбляющим, по его мнению, чувства верующих. В частности, по его жалобе возбудили дело против блогерши и модели Ирины Волковой, снявшейся на фоне Исаакиевского собора в полуобнаженном виде.

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