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Коммерсантъ FM
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Пожар возле курского аэродрома локализован

Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в окрестностях Курска, сообщили в экстренных службах. Возгорание произошло вчера, 6 декабря, в результате атаки беспилотника.

«Пожар локализовали в 6:39 мск на аэродроме в пригороде Курска, его площадь составила 550 кв. м»,— сказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал, но были отменены занятия в школах двух ближайших поселков. По данным «Ъ-Черноземье», ближайшие жилые дома находятся в нескольких сотнях метров от резервуаров. К тушению привлекли три пожарных поезда. По данным The Washington Post, к атаке причастна Украина.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Беспилотник долетел до нефтенакопителя».

Лаура Кеффер

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